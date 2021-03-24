شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبى فريد الأطرش تكرم أمهات السينما المصرية الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، أمسية فنية احتفالا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، في السابعة من مساء الحد المقبل، في أتيليه القاهرة بوسط البلد.

تتضمن الأمسية تكريم أسماء 3 من أشهر أمهات السينما المصرية، وهن الفنانات «أمينة رزق وفردوس محمد وكريمة مختار»، بحضور عدد من الفنانين الذين يتحدثون عن حياة المكرمات ومسيرتهن الفنية، وهم الفنان مصطفي الدمرداش، والفنان سيف عبدالرحمن، والفنان قيس عبدالفتاح .

كما يكرم رئيس الجمعية الذي يتحدث خلال الأمسية عن دور الأم في السنيما المصرية، عدد من الأمهات بالمجتمع اللاتى تميزت حياتهن الأسرية بمسيرة عطاء وتضحيات من أجل أبنائهن، ويهدى لهن شهادات تقدير.

ويعرض خلال الأمسية، فيديو كليب عن الاحتفال بعيد الأم من إخراج الفنان مصطفي الدمرداش، وفيديو كليب آخر يتضمن تسجيل نادر للموسيقار فريد الأطرش وهو يعزف على العود ويغنى أغنية «ست الحبايب».

ويتخلل الأمسية تقديم باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغانى الأم، بمشاركة المايسرو «محمود فرج» يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، كما يلقى مجموعة من الشعراء أحدث قصائدهم التي تظهر معنى الأمومة، ودور الأم التي هي عماد الأسرة.