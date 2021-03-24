شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نقلهما إلى المتحف القومي للحضارة.. تعرف على الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مصر لنقل المومياء الخاصة بالملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث، يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن ٢٢ مومياء ملكية أخرى من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

والملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول، وتعد واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة. تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، فأصبحت حتشبسوت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد.

حكمت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيراً عندما اعتلى العرش.

منعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تصبح ملكاً، إلا أن حتشبسوت أكدت أنه باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، أنها ذات دم ملكي نقي، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكاً.

تم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام ١٩٠٣ في مقبرة (KV 60)، بوادي الملوك بالأقصر.

بينما بدأ الملك تحتمس الثالث عهده كملك بالاسم فقط لكونه صغيراً جداً على الحكم عند وفاة والده.

لعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور الوصي على العرش لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكاً بشكل رسمي، مما أدى إلى انحسار دور تحتمس الثالث في الحكم.

وأصبح الملك تحتمس الثالث واحداً من الملوك المحاربين العظماء في الدولة الحديثة وقام بعد وفاة حتشبسوت بسلسلة من الحملات العسكرية التي عززت موقف مصر، كواحدة من القوى العظمى في العالم القديم.

وتعتبر معركته الشهيرة في «مجدو» نموذجاً للتخطيط الاستراتيجي العسكري.

تم العثور على مومياء الملك تحتمس الثالث في تابوت من خشب الأرز في خبيئة الدير البحري عام ١٨٨١.