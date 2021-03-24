شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من رمضان.. تحريز 28.8 ألف عبوة قمر الدين و500 برميل مخلل داخل مخزن في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية،برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، اليوم الاربعاء بالاشتراك مع مباحث التموين،حملات على نطاق الادارة، أسفرت عن ضبط قمر دين ومخللات داخل مخزن مصنع بدون ترخيص.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أنه في إطار تشديد الرقابة على المصانع والأسواق حفاظًا على صحة المواطنين، تم تسيير حملة ميدانية مفاجئة لضبط الأسعار والحفاظ على صحة المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة كمية 28800 قطعة قمر الدين مستورد زنة اللفة الواحدة 400 جرام وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وذلك بمخزن غير مرخص تابع لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثانية .

كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع مخلل بدون ترخيص وحيازة 500 برميل زنة البرميل 150 كجم مخلل متنوع مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و100 بستله زنة الواحدة 16 كجم مخللات متنوعة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة .