شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة بلطيم عددًا من الحملات بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، منها رفع الإشغالات من شوارع المدينة، مشددًا على شن حملات متتالية لرفع الإشغالات وفض تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة البوسطة ورفع كافة المفروشات والشوادر لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ،على استمرار حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة ،برفع المخلفات الآدمية المتولدة اليومية والأتربة بجوار سور السوق القطاعي للمدينة، وتمهيدها ومسحها، مشدداً على مواصلة تطهير الترع والمصارف بالمدينة وقرى المركز، للتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، حفاظًا على الرقعة الزراعية.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع إدارة الري والزراعة، لشن حملات دورية وتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً لرفع المخلفات وتطهير الترع ورفع نواتج التطهير أولاً بأول، مشيراً إلى أنه جارٍ تطهير الصرف الزراعي بالطريق الدائري لمدينة بلطيم، ورفع ناتج التطهير والمخلفات ونقلها حيث الأماكن المتفق عليها.

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم