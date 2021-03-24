شكرا لقرائتكم خبر عن «البرد القادم أشد» .. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من غد الخميس 25 مارس إلى السبت 27 مارس، مؤكدة وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها القاهرة ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل.

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13 درجة

الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

وسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

سلاسل البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة المتوقعة في الجمعة 26 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

وسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: 27 والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 27 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

وسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

سلاسل البحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.