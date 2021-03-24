شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر نجحت في مواجهة الهجرة غير الشرعية، متسائلا: «ماذا فعلت أمريكا والاتحاد الأوروبي بالمقابل مع مصر والسودان في قضية سد النهضة».

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي أكد أن قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر، والقاهرة قدمت دورها في حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية منذ 2014».

وأضاف موسى: «رئيس وزراء إثيوبيا اعترف بارتكاب جرائم حرب في إقليم تيجراي، ويجب سحب جائزة نوبل للسلام منه بعد هذا التصريح»، معلقا: «الوضع الصعب لكن دائما لدينا ثقة».