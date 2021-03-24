شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وشبورة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الخميس 25 مارس إلى الثلاثاء 30 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 25 مارس إلى الثلاثاء 30 مارس 2021 متوقعة أن يستمر انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 8 و10 درجات ليسود طقس لطيف شمالا، ويكون مائلًا للحرارة نهارا، باردًا ليلا.

وأوصت الهيئة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الخميس 25 مارس 2021 :

فرص أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%.

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 26 مارس 2021:

فرص سقوط أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%.

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس السبت 27 مارس 2021:

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 28 مارس 2021:

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الاثنين 29 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الثلاثاء 30 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس من الخميس 25 مارس 2021 إلى الثلاثاء 30 مارس2021