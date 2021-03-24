شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب في نهاية تعاملات الأربعاء 24 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، بعدما حققت ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب حالة من التذبذب بين ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم، بينما حقق سعر الذهب عالميا ارتفاعا في نهاية التعاملات رغم ارتفاع سندات الخزانة والدولار وذلك بعد اعلان محافظ الاحتياطة الفيدرالى، أمام الكونجرس، بأنه يتوقع ارتفاع التضخم على مدار العام، ولكن لن يكون له تأثير كبير أو ثابت بشكل ملحوظ

ويتعامل المستثمرون بحذر شديد مع الذهب بسبب مواصلة الدولار الارتفاع في التعاملات الأوروبية واقترب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر، حيث دفعت المخاوف بشأن الموجة الثالثة من فيروس كوفيد-19 واحتمال زيادة الضرائب، المتداولين إلى البحث عن الملاذ الآمن من خلال الاستثمار في الدولار. ففى مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، 769.14 جنيه، في نهاية تعاملات الاربعاء، بينما منتصف تعاملات الاربعاء، 769.96 جنيه، وسجل في الصباح 768.22 جنيه للقيراط

وعالميا سعر الأوقية «الاونصة» 1،734.90 $ في نهاية تعاملات الاربعاء، بينما كان سعرها في منتصف التعاملات 1,732.72 $ وفى الصباح سجل 1,731.96 $ للأوقية عيار 24 قيراط .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس .

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.02 جنيه وعالميا 55.78 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 805.77 جنيه وعالميا 51.13 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.14 جنيه وعالميا 48.81 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.27 جنيه وعالميا 41.83 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.76 جنيه وعالميا 32.54 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.51 جنيه وعالميا 27.89 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.26 جنيه وعالميا 23.24 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر 6,153.14 جنيه وعالميا 390.45 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،340.60 جنيه وعالميا 1,734.90 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) في مصر 87,902.06 جنيه وعالميا 5,577.83 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879،020.60 جنيه وعالميا 55,778.25 $

سعر الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 24 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.96 جنيه 55.71 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 806.63 جنيه وعالميا 51.07 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.96 جنيه وعالميا 48.74 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.97 جنيه وعالميا 41.78 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 513.31 جنيه وعالميا 32.50 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.98 جنيه وعالميا 27.85 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.65 جنيه وعالميا 23.21 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر 6,159.70 جنيه وعالميا 389.96 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،369.74 جنيه وعالميا 1,732.72 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) في مصر 87,995.75 جنيه وعالميا 5,570.83 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879،957.48 جنيه وعالميا 55,708.32 $

سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات الاربعاء، 24 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 877.87 جنيه وعالميا 55.68 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 804.71 جنيه وعالميا 51.04 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 768.13 جنيه وعالميا 48.72 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 658.40 جنيه وعالميا 41.76 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.09 جنيه وعالميا 32.48 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 438.93 جنيه وعالميا 27.84 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 365.78 جنيه وعالميا 23.20 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,145.07 جنيه وعالميا 389.74 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،304.70 جنيه وعالميا 1,731.76 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,786.65 جنيه وعالميا 5,567.75 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 877،866.51 جنيه وعالميا 55,677.46 $

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