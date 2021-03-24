شكرا لقرائتكم خبر عن لصرف مستحقات عمال غزل شبين الكوم .. طلب إحاطة من نائبة لوزير المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّمت الدكتورة شيرين عبدالعزيز عضو مجلس النواب في محافظة المنوفية طلب إحاطة إلى وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء تطالب فيه بصرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم.

وأكدت النائبه في طلبها أن أسهم عمال شركه غزل شبين الكوم متاخره وأنه تم الافاده من وزارة قطاع الأعمال أن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية وان يتم التنسيق بين الوزارتين وذلك منذ عام 2016 وحتي الان لم يتم الصرف.

واضافت أنه لم يحدث شئ سوى المماطله في دفع حقوق العمال رغم أنهم قاموا بدفع كافه المستحقات ولديهم صكوك تثبت حقوقهم وأسهم من الشركة.

وقالت الدكتورة شيرين عبدالعزيز، أن المستثمر الهندى حصل على جميع أسهمه، والتي قدرت بـ70٪ واسهم الشركه القابضه 18٪ وأسهم العمال ١٢% وهم السهم الوحيد إلى لم يتم صرفه رغم صدور حكم قضائي لصالح العمال.

وأكدت أن الشركه عادت إلى الشركه القابضه للغزل والنسيج منذ عام 2013.