شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية يشهد تشغيل 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفيه انه تم اليوم بدأ العمل بثلاث مراكز جديدة لتطعيم كبار السن والامراض المزمنة والطواقم الطبية بالمركز الصحى بشبين الكوم، والمركز الصحى بأشمون، ووحدة صحة الاسرة باسكان المستقبل بالسادات.

واضاف جودة انه قام بالمرور على المركز الصحى بشبين الكوم، وقام بتفقد الفرق الطبية المشاركة بالتطعيم ومتابعة تطعيم المواطنين، الجدير بالذكر بأنه يتم تسجيل المواطنين من كبار السن والامراض المزمنة والفرق الطبية الراغبين بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الرسمى لوزارة الصحة.

ويتم توجيه المواطنين لمراكز التطيعيم وهى مستشفى حميات منوف ويتم العمل بها من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، والمركز الصحى بشبين الكوم والمركز الصحى باشمون، ووحدة اسكان المستقبل بالسادات ويتم العمل بهم من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 9 مساءا.