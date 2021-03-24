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التقديم مفتوح .. وظائف خالية من القوى العاملة لشهر مارس لجميع المؤهلات والتخصصات

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم مفتوح .. وظائف خالية من القوى العاملة لشهر مارس لجميع المؤهلات والتخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازال باب التقديم مفتوحا للعديد من الوظائف الخالية التي أعلنت عنها القوى العاملة لشهر مارس 2021 حيث وصلت إلى 4307 فرص عمل للجنسين، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جميع المجالات، بمرتبات تبدأ من 1200 إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجاري.

يتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم. وهذه الفرص متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادي الجديد، والبحيرة.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف:

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May be an image of ‎text that says '‎للتشغيل العد أربعمائة وتسمة عشرون Employment لنشرة دزارة القوى العاملة إقامة صحي متابعة ذرص العمل وجبات لولو ماركت الأول بجوار اكاديمية الشرطة مول تاون بلازا الرقم التأميني ٢٢٧ المسئول محمد فهمي شركة تشغيل المالية لتكنولوجيا المعلومات القرية الذكية الكيلو الجيزة المدير المسئول أ.تاج الددين متوسط فرد الشروط حتى (غربي مهندس امن معلومات الشروط هندسة أخصائي تحليل بيانات خبرة الشروط خبرة سنوات سنة 1 حتىه صحي اجتماعي بدل- انتقال سكان الكبرى يبدأ ويحدد حسب الخبرة المزايا: البقالة التجميل المجمدات المخبوزات الخضار والفاكهة الساخنة الإدوات المنزلية الألعاب الرياضية الملابس السن حتى ويقبل الطلبة الشروط جميع www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل شارع‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎العدد أربعمائة وتسعة عشرون النشرة القومية للتشغيل Bulletin القوى العاملة مستشفى الزهراء أمام نفق شركة فريال الرقم التأميني/ ٢٢٢۲ المدير المسئول أفاطمة فوزي مكتب تشغيل اسيوط عمارات الشادر بجوار إدارة التموين غرب ألترا الطبية تصنيع وتغليف وتعبئة المدينة الصناعية عرب العوامر أبنوب الرقم الشروط مؤهل بنظام الشيفتات المقابلة رسمي للخدمات الأمنية أسيوط شارع الجمهورية برج المروره المدينة الصناعية عرب العوامر أبنوب الرقم التأميني/؛ المدير مرسي سلامة خدمة اجتماعية إنتاج ليسانس آداب مهني الجنسين سائق الجنسين الجنسين متوسط عامل خدمات الراتب حسب المقابلة سائق درجة الشروط مؤهل عامل نظافة يقرأ ويكتب العامة السن ٣سنة حسب المقابلة الإدارة العامة للتشغيل بالداخل‎'‎

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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