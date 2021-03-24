شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم مفتوح .. وظائف خالية من القوى العاملة لشهر مارس لجميع المؤهلات والتخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازال باب التقديم مفتوحا للعديد من الوظائف الخالية التي أعلنت عنها القوى العاملة لشهر مارس 2021 حيث وصلت إلى 4307 فرص عمل للجنسين، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جميع المجالات، بمرتبات تبدأ من 1200 إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجاري.

يتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم. وهذه الفرص متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادي الجديد، والبحيرة.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف: