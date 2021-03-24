شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وبارد ليلا .. حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 25 مارس في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس 25 مارس 2021، حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد نهاراً ,ويكون بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب البلاد ليلاً.

والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة سقوط (٣٠٪؜).

- وفيما يلي درجات الحرارة الخميس 25 مارس 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -