شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انتهاء العاصفة الترابية .. وهدوء سرعة الرياح وتحسن في الرؤية فجر الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بمركز الأرصاد الجوية، إن العاصفة الترابية التي شهدتها أغلب محافظات الجمهورية انتهت بصفة عامة، مشيرًا إلى أن هدوء لسرعة الرياح وتحسن في الرؤية اعتبارًا من فجر الخميس على القاهرة والوجه البحري.

وأضاف «شاهين» في اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» الأربعاء، أن هناك هدوءا لسرعة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية باستثناء المنطقة الغربية التي تشهد نشاطا للرياح ولكنه غير مثير للرمال والأتربة.

وأكد «شاهين» استقرار الأجواء اعتبارا من فجر الخميس وفرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، لافتًا إلى أن درجات الحرارة شهدت اليوم انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وصلت إلى 10 درجات، مؤكدًا استقرار الأوضاع الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.