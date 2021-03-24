شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التراخي وعدم التباعد الجنسي.. «الصحة»: زيادة أعداد إصابات كورونا في مصر متذبذبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الزيادات في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا في مصر متذبذبة، وهذا يعود إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التباعد الجنسي والمناسبات العائلية والزيارات والرحلات الداخلية.

وأضاف «عيد»، في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي» الأربعاء، أن وزارة الصحة اتخذت كل الإجراءات استعدادًا لارتفاع أعداد الإصابات وبدأت بتطعيم الفئات الأكثر خطوة، مناشدًا المواطنين ضرورة عمل حملات توعوية من أجل زيادة أعداد المسجلين لتقلي اللقاح.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحا أن الإعلام شريك أساسي في نشر الوعي الصحي، مستطردًا: «المستشفيات على أهبة الاستعداد والأطباء مدربين وتعاملنا الآن اختلف عن تعاملنا منذ بداية الجائحة ونعمل على توعية المواطنين بأهمية التطعيم وتطبيق إجراءات الوقاية، ولا يوجد لدينا أي مشاكل في الأدوية ونلجأ لكل طرق العزل».