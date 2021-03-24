شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاش سلام وأحضان» .. طبيب يحذر: مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من جائحة كورونا، مؤكدا أن من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن «فيروس كورونا لم يضعف ولا يوجد دليل علمي على ضعف الفيروس وانخفاض حدته».

وتابع إسلام عنان أن «الأجسام المضادة تكون متواجدة لمدة 5 شهور فقط بعد التعافي من فيروس كورونا ثم تختفي».

وذكر أنه «للأسف رجعنا نشوف سلام بالايدي وأحضان في الشوارع وهذا أمر غير مطلوب مطلقًا في الفترة الحالية».

وقال إن «علينا أن نأخذ بالأسباب ونستمر في ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي خاصةً مع اقتراب شهر رمضان»، لافتًا إلى أن «المتعافي من فيروس كورونا لن يصاب بفيروس كورونا مجددا إلا بعد مرور 5 شهور ولكن المتعافي قد يعدي الآخرين بالعدوى».