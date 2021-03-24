شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا الجديد بالقاهرة: أتطلع لتنمية العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب لويس دوما، سفير كندا الجديد فى مصر عن سعادته بعودته إلى القاهرة بعد 25 عاما، وقال فى منشور عبر صفحته على "فيس بوك" اليوم الأربعاء: "لم يخطر على بالى أن أعود للقاهرة بعد 25 سنة لأكون سفير كندا فى مصر، وتشرفت بتقديم أوراق اعتمادى للرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية التاريخى – تلك التحفة المعمارية التى تعكس نهج التعددية ومكانة مصر التاريخية كمنارة للإنسانية والفكر، فقد لفت انتباهى كيف أن تصميم قصر الاتحادية جمع بين ثقافات الشرق والغرب فى عاصمة الألف مئذنة والعمارة الإسلامية".

وكان السفير لويس دوما قد قدم أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الثامن من مارس الجارى بقصر الاتحادية.

وأضاف السفير: "أتطلع للعمل على تنمية العلاقات الثنائية الكندية - المصرية الراسخة، على كافة الأصعدة، بينما تواصل دولتينا والعالم التعافي من جائحة الكوفيد-19 غير المسبوقة".

وتعهد السفير الكندى، الذى جاء تقديم أوراق اعتماده تزامنا مع يوم المرأة العالمى، بأن يكون للمرأة مكان على الطاولة الدبلوماسية لمناقشة، واتخاذ القرار فى كل ما هو آت.