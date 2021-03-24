شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: علاقاتنا مع بوروندى تاريخية ونحرص على الاستثمار بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية العلاقات المشتركة بين مصر وبوروندى، موضحا أهمية تدفق الأموال وزيادة التنمية في أفريقيا، حيث تدفع دول القارة السمراء للدول المتقدمة أكثر ما يدخل لها من أموال، وهو ما يؤكد ضرورة زيادة التعاون المشترك بين دول القارة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تعزيز التنمية في أفريقيا أمر ضرورى، موضحا أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وبوروندى، حيث شاركت مصر في جهود استقلال بوروندى، كما أن بوروندى إحدى دول حوض النيل.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أولويات السياسة الخارجية المصرية تبدأ بدول الجوار ودول حوض النيل، موضحا أن التعاون هذا يصب في صالح جميع الأطراف، لافتا إلى أنه في عام 1964 أول قمة أفريقية تعقد على أرض مصر وكانت بوروندي ورواندا دولة واحد، مشيرًا إلى أن مصر تدعو للاستثمار في أفريقيا وإحداث توازن في تدفق الأموال.