شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، حيث رأس الجانب المصري السفير طارق الوسيمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، ورأس الجانب الباكستاني السفير د. خالد مأمون المساعد الخاص لوزير الخارجية الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط.

يأتى ذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني للقاهرة في 17 فبراير الماضى.



اجتماع مصرى باكستانى فى مقر وزارة الخارجية

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن أعمال أعمال الجولة التاسعة للمشاورات تناولت مراجعة عامة لكافة جوانب العلاقات الثنائية، واستطلاع أفق وسبل التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة لترفيع التعاون والتبادل إلى المستوى الذي يتلاءم مع العلاقات الثنائية السياسية الوثيقة والتاريخية بين البلدين؛ وبشكل خاص فى مجالات البحث العلمى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعاون الثقافي والتعليمي والديني. كما تم تبادل الرؤي بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق في المحافل الدولية والأممية.