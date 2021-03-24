كرم جبر: الإعلام المصري لعب ومازال يلعب دورا كبيرا في القضايا الوطنية المهمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام المصري لعب ومازال يلعب دورا كبيرا في القضايا الوطنية المهمة، ويشكل خط دفاع قوي للغاية عن المصريين، ويقوم بدورٍ مهم في توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال جولة جبر، اليوم الأربعاء، في أستوديوهات ومكاتب قناة (DMC)، حيث كان في استقباله الكاتب الصحفي محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة قنوات (DMC)، والإعلامي محمود التوني نائب رئيس القناة، وعدد من المسئولين بها.

ورحب مسلم برئيس الأعلى للإعلام، مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في ضبط وتنظيم المشهد الإعلامي، ومنوها بأن المجلس يعمل على تقويم المشهد الإعلامي والصحفي.. فيما أعرب جبر عن سعادته بوجوده في القناة، لافتا إلى أنها إحدى القنوات التي تمكنت في سنوات قليلة للغاية من صنع اسم كبير في الإعلام المصري والعربي، وصارت أحد المؤثرات في المشهد الإعلامي بالكامل.

وقال جبر إن "النجاح الإعلامي يكون وراءه نجاح كبير في الإدارة، وهذا ما تحقق في (DMC).. موجها الشكر لجميع العاملين بالقناة على ما يبذلونه من جهد كبير لتقديم محتوى إعلامي منضبط.

وعقب ذلك، شهد كلٌ من جبر ومسلم والتوني والإعلامية چاسمين طه ذكي والشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز، والإعلاميات دينا عصمت وسالي شاهين وداليا أشرف ولفيف من مذيعي القناة والعاملين بها، احتفالية بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، بمناسبة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ووصف جبر، الإعلامية سناء منصور بـ"المقاتلة" التي دخلت الكثير من المعارك الإعلامية الناجحة، مضيفا أنها قامة إعلامية كبيرة جدا يجب على الأجيال الجديدة أن تتخذها قدوة وتتعلم منها.

وبدوره، أثنى مسلم على الإعلامية سناء منصور، قائلا إنها "إعلامية وقامة كبيرة تعلم وتتلمذ على يدها الكثير من الإعلاميين ومقدمي البرامج، وعلى الشباب التعلم منها والحصول على خبرتها".

ومن جانبها، أعربت سناء منصور عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس السيسي لها، قائلة إن "هذا التكريم لا يقدر بثمن بالنسبة لي"، كما أعربت عن سعادتها بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر احتفالية القناة بها، وكذلك تكريم القناة لها في وجود العاملين.

وقال الشيخ خالد الجندي إن "تكريم الإعلامية سناء منصور هو تكريم لجميع العاملين بالإعلام، فهي لها تاريخ من العطاء المتواصل الذي لا ينقطع أو يندب"، معربا عن سعادته بوجوده في احتفالية القناة بها.

وعقد الكاتب الصحفي كرم جبر لقاءً مع قيادات القناة والعاملين بها، تضمن الحديث عن الدور الوطني للإعلام المصري، وكذلك ضوابط ومعايير العمل الإعلامي والتي وضعها المجلس لضبط المشهد الإعلامي.

وقال جبر إن "التحدي الأول والأكبر الذي يواجه الإعلام هو أن يكون مؤثرا بدرجة أكبر من الوقت الحالي، خاصة وأن السوشيال ميديا أصبحت تلعب دور الإعلام غير التقليدي، مما يتطلب من الإعلام أن يكون مؤثرا في السوشيال ميديا، وليس العكس".

وأضاف أن "السوشيال ميديا تتميز بسرعة نشر الأخبار، لكن ربما تفتقد إلى الدقة، لذلك فعلى الإعلام دور كبير في سرعة ملاحقة الأخبار والتأكد من المعلومة"، لافتا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئول عن تنظيم الإعلام وليس صناعته، مضيفا أن "المهمة صعبة وتحتاج إلى وقت للوصول إلى ضبط المشهد الإعلامي".

وتابع: "الحرية هي الماء والهواء للإعلام، والأخطاء التي تحدث بسبب الممارسة الديمقراطية يجب أن تعالج بوسائل ديمقراطية، كما أن حرية الصحافة والإعلام يب أن تخرج عن المفهوم الضيق إلى المفهوم الواسع القائم على دقة الخبر والمعلومة الصحيحة والنقد البناء".

وبين جبر أن المجلس له العديد من الصلاحيات طبقا لقانونه، وأن أحد القضايا الأساسية التي عمل عليها المجلس منذ تأسيسه، هي تنظيم التراخيص للقنوات الفضائية والصحف القومية والحزبية والخاصة، فضلا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، منوها بأنه تم عمل شهادات موثقة تحمل علامة مائية، مثل ورق البنكنوت لمنع التلاعب وحتى لا يتم تزويرها.

وشدد على أن المجلس يبحث ويحقق كذلك في الشكاوى التي ترد إليه، كما يفحص المخالفات التي يتم رصدها، مشيرا إلى أن المجلس استضاف خلال الفترة الأخيرة معظم الوزراء في جلسات مغلقة أو مفتوحة لمعرفة تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية حتى يكون هناك تواصل بين الإعلام والوزراء وصناع القرار، كما نظم العديد من الحلقات النقاشية حول قضايا الأمن القومي و المحتوى غير الأخلاقي.

وفي هذا الإطار، قال محمود مسلم "إن جميع العاملين في (DMC) ملتزمون بالضوابط والمعايير الإعلامية وعدم الخروج عن النص والبعد عن التلاعب بالألفاظ".

وأضاف "نعمل على الالتزام بفكرة أن المذيع ليس سياسي بل يؤدي دوره بمنتهى الحيادية ويقوم بعرض كافة الأراء المختلفة".

واختتم "سعداء بالكم الكبير من الاستجابات من الوزراء والمحافظين للحالات الصعبة التي تعرضها القناة"، موضحا أن ذلك يعد أحد الأدوار الرئيسية للإعلام الوطني البناء.