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فجر السبت.. قطع المياه عن 5 مناطق كبرى بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يؤدي إلى قطع المياه لمدة ثلاث ساعات اعتبارا من الساعة الـ 1 وحتى الساعة الـ 4 فجر يوم السبت الموافق 27-3-2021.

وأوضحت الشركة، في بيان، الأربعاء، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: حي العجوزة - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحي.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع ويمكن الاتصال بها من خلال الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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