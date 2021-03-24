نقيب الأشراف معزيا الإمارات في وفاة وزير المالية: أحدث طفرة في اقتصاد بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص العزاء للشيخ محمد راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في وفاة شقيقه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقدم نقيب الأشراف خالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة فى فقيدها الراحل الذي كان من أول رجال الدولة الإماراتية في منصبه، وأحدث طفرة اقتصادية هائلة في بلاده بفضل العمل الدؤوب من أجل رفعة وطنه.

ودعا الشريف، الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يتغمده برحمته، وأن يلهم رجال دولة الإمارات الصبر والسلوان على رحيل فقيدهم.