المتهمة لا تنجب.. والدة رضيع "أبو الريش" المختطف تكشف تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

أعربت والدة الرضيع المختطف من مستشفى أبو الريش عن سعادتها بعودة صغيرها من جديد إليها.

وقالت والدة الطفل في بث مباشر عبر صفحة موقع "الخليج 365" على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، إن سيدة ادعت أنها طبيبة وطلبت منها أن تذهب لتصوير بطاقتها حتى تضع الطفل على أنبوبة أكسجين لحاجته للتنفس.

وأضافت أن السيدة استغلت غيابها وأخذت ابنها وفرت هاربة عبر جراج المستشفى، حسب ما بينته كاميرات المراقبة، مشيرة إلى أن خلال ساعات قليلة أمكن الأمن من ضبطها وتقديمها للنيابة التي أمرت بحبسه مع زوجها على ذمة التحقيقات، بعد أن كشفت التحقيقات مبرر الخطف بأن المتهمة لا تنجب.

كانت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب.

بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.