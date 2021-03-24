ضحية "لقمة العيش".. 3 عمال يقتلون سائقًا لسرقة سيارته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته التاكسي بالشرقية وإلقاء الجثة فى مصرف.

تلقى قسم ثان العاشر من رمضان بلاغا من حاصل على ليسانس 41 سنة مقيم بدائرة القسم بأنه سلَّم سيارته الأجرة "تاكسي" لسائق 22 سنة مقيم بدائرة قسم أول العاشر للعمل عليها وعدم عودته فاتصل به عدة مرات وتبين له غلق هاتفه المحمول.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن تحديد مكان السيارة بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية حيث تم ضبطها.

وكان بداخل السيارة مستقلاها عاملان مقيمان دائرة مركز أبوكبير بالشرقية بمواجهتهما قررا قيامهما بالاتفاق مع عامل آخر مقيم بدائرة مركز أبوكبير على استدراج أحد قائدي السيارات الأجرة وسرقته كُرهاً عنه وبيع السيارة واقتسام ثمنها فيما بينهم.

وقال المتهمون إنهم بتاريخ الواقعة توجهوا لمنطقة مفارق الحي 14 دائرة قسم ثان العاشر واستوقفوا المجني علية حال قيادته السيارة بزعم توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبوكبير وعقب سيرهم بطريق بدائرة مركز أبوكبير طلب أحدهم من السائق التوقف لقضاء حاجته وحال توقفه تعدوا عليه بالضرب بقالب طوب على رأسه فأودوا بحياته وألقوا جثته بمصرف ولاذوا بالهرب بالسيارة وتوجهوا لمكان ضبطهما للتصرف فـيها بالبيع.

وأرشد المتهمون عن مكان الجثة بمصرف بدائرة مركز أبوكبير وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.