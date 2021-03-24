شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مطروح وجهاز التنسيق الحضاري لتطوير ميدان الجامع الكبير في سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء والمهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومى التنسيق الحضارى برتوكول تعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضارى للبدء في التطوير والتنسيق الحضارى بميدان الجامع الكبير والمنطقة المحيطة بقلعة شالى بسيوة مع الحفاظ على الرؤية البصرية والطابع الحضارى والسياحى لواحة سيوة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والمهندس ابراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة والعميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة وجميع مديري الادارات المعنية.

يشمل التطوير جميع واجهات المبانى بالموقع المستهدفة وفق الطابع البيئي وزرع واعمدة ديكورية وارضيات انترلوك بلون بيئي وزيادة مساحة النخيل وتنسيقها وزيادة الاستراحات والمظلات البيئية مع الاضاءة الملائمة بما يعطى رؤية وراحة بصرية والحفاظ على المنطقة التراثية والتاريخية وذلك من خلال رصد ٥ مليون جنيه من خلال جهاز التنسيق الحضارى للبدء في المشروع مع سرعة الاسناد والبدء في التنفيذ،و المقرر له خلال ٧ اشهر.

وأكد المهندس محمد أبوسعده أن الجهاز دوره القيام بمشروعات رائدة نموذجية تنفذ على مستوى المحافظات لتاخذ بحذوها على المناطق البيئية المشابهة ،لذلك كان المستهدف تنسيق المناطق المحيطة والفراغ العمرانى بقلعة شالى ووضع رؤية بصرية للمنطقة ذات الطبيعة والعمران الخاص، بما يحافظ على المبانى التراثية والتاريخية والتعامل معها بشكل خاص يخدم حركة السياحة، مع الحرص على مشاركة المجتمع المحلى والاجهزة التنفيذية لتحقيق رؤية مجتمعية وقرارات مشتركة لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمنطقة بما يسهم في تحقيق العائد الاقتصادى وارتفاعه وكذلك الارتقاء بالحياة داخل المنطقة بما يخدم الأهالي ويلبى متطلباتهم.