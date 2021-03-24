شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق عمل مسابقة «الأكثر استدامة» بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فريق عمل وحدة الإستدامة بالجامعة على جهدهم في حصول الجامعة على المركز الخامس على مستوي الجامعات الأفريقية في التصنيف الدولي للجامعات الأكثر إستدامة «صديقة البيئة».

جرى التكريم بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حمدي محمود مدير وحدة الإستدامة ومنسق عام ملف الجامعة صديقة البيئة، والدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة للجامعة صديقة البيئة والفريق المشارك.

ووجه رئيس الجامعة، شكره لفريق العمل المشارك بهذا الإنجاز المتميز وتقدم أسم الجامعة دولياً وعالميا، والذي يبرهن على تميز الجامعة بكافة قطاعاتها، واستيفائها لكافة معايير وإشتراطات التميز الخاصة بالتصنيف، والتي تؤكد مدي الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الخضراء.

و قال الدكتور حمدي محمود مدير وحدة الإستدامة ومنسق عام ملف الجامعة صديقة البيئة، أن المعايير شملت، بصمة الكربون وتقليل الإنبعاثات الضارة، والبنية التحتية والغطاء الأخضر، وترشيد الطاقة واستحداث مصادر صديقة للبيئة، وكذلك ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى فصل وتدوير المخلفات، وإستخدام وسائل نقل أقل تلويثاَ للبيئة، إلى جانب جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ووجود وحدة للإستدامة بالجامعة لها موقع على شبكة المعلومات يتم تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة.

وجدير بالذكر أن الجامعة حصدت أيضاً على المرتبة رقم ٤٩٦ عالمياً من بين ٩١٢ جامعة من مختلف دول العالم.