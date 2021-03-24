شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 82.3 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات خدمية جديدة في أخميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بافتتاح وتفقد 3 مشروعات خدمية جديدة بقرية «الصوامعة شرق» بدائرة مركز أخميم، بلغت تكلفتها الإجمالية 82 مليون و300 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، أن جولة المحافظ داخل قرية الصوامعة تأتى في إطار خطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، لافتا إلى أن الجولة تضمنت إفتتاح وحدة نجوع الصوامعة شرق البيطرية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، والمقامة على مساحة 600 متر مربع، وتخدم قرية الصوامعة شرق و19 نجع وتابع، وتفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بالقرية على مساحة 3200 متر مربع بتكلفة 80 مليون و500 ألف جنيه، بطاقة 8000 متر مكعب / يوم، والتى من المقرر أن تخدمة 45 ألف نسمة بالقرية والنجوع التابع لها وقابلة للتوسعات حتى عام 2050.

وأكد القاضى، أن المحافظ وجه بالمتابعة الدورية للإنتهاء من العمل بمشروع محطة مياه الشرب، وتذليل أي عقبات قد تعطل التنفيذ والإنتهاء منه وفقا للبرنامج الزمني المحدد بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المحافظ اختتم جولته بتفقد وحدة الإسعاف الجديدة بالقرية، واطمأن على جاهزية الوحدة لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي.