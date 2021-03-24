شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: ارتفاع أسعار النفط 5% بسبب جنوح سفينة بقناة السويس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سوء الأحوال الجوية وراء جنوح السفينة في قناة السويس.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حادث جنوح السفن وارد وحدث من قبل في بنما»، مشيرا إلى أن كراكات عملاقة تحاول تعويم السفينة الآن.

وأضاف «صحف العالم أجمع مهتم بمتابعة جنوح السفينة، خاصة في ظل عبور ما يقرب من مليار طن خلال 2020 من القناة»، مضيفا «ارتفاع أسعار النفط 5% بعد حادث الجنوح».

وأكمل «أحد الخبراء أكد استحالة السيطرة على السفينة في ظل سرعة الرياح التي شهدتها القناة»، مشيرا إلى أن ما يقرب من 70 سفينة منتظرة في قافلة الجنوب بالقناة.