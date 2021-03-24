شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: العالم يشهد موجة من الارتفاع في عدد الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن تحذير رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فيما يخص فيروس كورونا وزيادة نسبة الإصابات يعد أمر هام وفي توقيته الصحيح، معقبا: العالم أجمع يشهد موجة من الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف «عيد» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي ام سي»، أن اليوم سجلت البرازيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة جديدة، وفيما يخص دول اوروبا كشف عن أن الدول تسجل يوميا ما يقارب من 20 ألف حالة.

ولفت إلى أن مصر تشهد فترة من تذبذب في الأعداد الإصابة، وذلك نتيجة عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية سواء بارتداء الكمامة أو التباعد أو التجمعات العائلية والرحلات.