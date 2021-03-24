شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري علاقات زوجية للأمهات: «لازم تتعامل مع زوجة ابنك على إنها بنتك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت العدروس، استشاري العلاقات الأسرية، إن انتشار نسب الطلاق ناتج من وجود مشاكل بين الزوجة والزوج بسبب تدخل الأهل، خاصة الأم، معقبة: «لابد من تحسين العلاقة بالحمى من خلال علاقة قائمة على الرحمة، حتى لا نقلل نسب الطلاق»

وتابعت «العدروس»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الأم عليها أن تعلم بأن الإبن عندما يكبر لن يعيش في نطاق الام فقط، معقبة :«لازم تسيب مساحة للإبن عشان يقرر ويختار، عشان لا تحدث مشاكل أو أزمات مع الزوجة».

ووجهت رسالة للأمهات قائلة :«انت ربيت وكبرتي، ولازم تعطي مساحة لإبنك، من حقه يعيش حياته، حتى لو اخطأ، أبنك لما يحتاج ليكي هيرجعلك، ولازم تتعامل مع زوجة ابنك على إنها مثل بنتك».

وذكرت أن زوجة الإبن عليها أنت تبذل مجهود في العلاقة الزوجية، خاصة أنها قادمة على الأسرة، وعليها أن تنتمي إليها بشكل وثيق، وان تكون بمثابة إبنة أو صديقة للأم الزوج.

وتابعت «العدروس»، أن الإبن أو الزوج عليه أن يعامل والدته بطريقة مناسبة ويبرها، وفي نفس الوقت يعطي زوجته حقوقها، وما تحتاجه من حب واهتمام، مشيرة إلى أن الزوج عليه أن يستخدم استراتيجية معينة في علاقته بزوجته وأمه، حتى لا يتعرض إلى صراع بين زوجته ووالدته ،

وأشارت إلى أن الأم أحيانًا تريد أن تدخل في كل صغير وكبيرة في علاقة الإبن بزوجته، معقبة: «لازم يكون في خصوصية في العلاقة، ومش كل مشكلة بين الزوجة والزوج تتقال للأهل، لأن هذا يزيد المشاكل»