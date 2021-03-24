شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك» كذب وافتراء على الله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من استخدام الأمثال الشعبية دون فهم معانيها، ومعارضة البعض للعقيدة الإسلامية، مشيرا إلى أن الأمثال إنتاج اجتماعى يخضع للفحص من حيث العقيدة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء: «تلاقى مثل يقول اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، فهذا كذب وافتراء على الله، فالله لا يسعى، وهذا ليس موجودا في القرآن، ومنزه عن ذلك عز وجل، ومعية الله تتحقق بالعلم، ولا تشترط ذاتا».