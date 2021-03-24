شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: الإفراج عن 6400 غارم وغارمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق يولى اهتماما بالغًا لمواجهة ظاهرة الغارمات، تنفيذًا لمبادرة «سجون بلا غارمين»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفاظًا على كيان الأسرة.

وأضاف «عبدالفتاح»، لـ«المصرى اليوم»، أنه من عام 2015، كثف الصندوق من جهوده فى مواجهة الظاهرة، من خلال محورين للعمل، الأول وهو المشاركة فى الإفراج عن الغارمات وفك كربهن بسداد ديونهن، والثانى هو اتخاذ خطوة استباقية تحول انضمام غارمات جدد للسجون، بالتمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات على وجه الخصوص، لإعانتهن على الوفاء باحتياجاتهن الأسرية، فضلا عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، ورعاية الغارمات بعد خروجهن حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى.

وأوضح أن الصندوق عمل من خلال هذين المحورين على تنفيذ عدد من المبادرات كان من شأنها المشاركة فى مواجهة الظاهرة، فتم الإفراج عما يقرب من 6400 غارم وغارمة حتى الآن، بمشاركة من الصندوق بلغت 42 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع السجون بوزارة الداخلية شكل لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الاستفادة من المبادرة، حيث يتولى قطاع السجون مسؤولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتتواصل مع الدائن للتوصل لتسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له. وفى ذات السياق عمل الصندوق بالتوازى مع مبادرة «سجون بلا غارمين» على التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة من خلال رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة»، وتقديم قروض فى شكل مشروع متناهى الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتى تحول استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياه الكريمة.

ولفت إلى أنه تم تمويل أكثر من 19 ألفا و800 مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة المعيلة بتمويل تعدى الـ330 مليون جنيه حتى الآن من خلال فرع بنك ناصر الاجتماعى.

وأوضح أن برنامج «مستورة» يوفر القرض فى شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، من خلال فروع بنك «ناصر» الاجتماعى المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن المبادرة تتكامل مع برنامج «مستورة»، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعى بين المصريين. ولفت إلى أنه فى عام 2019 دشن الصندوق مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية.