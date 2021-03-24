شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُخص ليلة النصف من شعبان بقيام ويُخص نهارها بصيام؟.. داعية سعودي يُجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عضو هيئة كبار العلماء السعودية، الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أي حديث عن فضل صيام النصف من شعبان، أو أن يتم تخصيص هذه الليلة بشيء محدد من العبادات.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية»، أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي يتداولها البعض عن فضل ليلة النصف من شهر شعبان، ومنها أن الله يطلع على عباده في هذه الليلة فيغفر للناس جميعا ما عدا المُشِرك.

ولفت إلى أن مثل هذا الحديث “الضعيف” لم يثبت وروده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن العبادات تحتاج لدليل لكي تُشرع، وفي غياب هذا الدليل لا تُشرع، وعليه يجب على المسلم ترك الأعمال التي لم تثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.