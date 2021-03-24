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إزالة 54 مخالفة تعدي ضمن الموجة الـ17 لاسترداد أراضي الدولة في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة «حماية النيل» والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بإزالة 45 مخالفة تعدي، من بين 93 مخالفة تستهدفها الحملة.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم مع أي مخالف والإزالة الفورية للمخالفة، سواء البناء أو التعدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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