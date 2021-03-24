شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 54 مخالفة تعدي ضمن الموجة الـ17 لاسترداد أراضي الدولة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة «حماية النيل» والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بإزالة 45 مخالفة تعدي، من بين 93 مخالفة تستهدفها الحملة.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم مع أي مخالف والإزالة الفورية للمخالفة، سواء البناء أو التعدي.