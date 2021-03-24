شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مسابقة جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية بـ«تعليم القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق فعاليات مسابقة جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية للمرحلة الابتدائية حيث تشارك مدرسة من كل إدارة تعليمية برعاية توجيه التربية الاجتماعية والذى يضم كلا من محمد مرسي موجه عام التربية الاجتماعية ومرفت السيد مسؤول الأتحادات الطلابية وشيرين على ماهر مسؤول مكاتب الخدمة

قال وكيل الوزارة ان المسابقة تهدف إلى تعريف الطلاب بأهمية الحفاظ على الأنتماء الوطني وتنمية روح التنافسية بين الطلاب بالاضافه إلى ضرورة تنمية مهارات التعاون والتنافس لدى الطلاب وبث روح القيم والأخلاق الصالحة وترسيخ قيم التسامح والتعاون بين أفراد الأسرة وتعريف الطلاب على مبادئ الأسرة المتعاونة والتي تنمي الأخلاق السليمة داخل المجتمع.