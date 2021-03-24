شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى العيون الدولي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة الاقصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، قافلة طبية تخصص «رمد» بالتعاون مع مستشفى العيون الدولى لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم وطلاب الجامعة.

وتتم القافلة طبقا للاتفاق المبرم من قبل بين الدكتور / محمد شحات وكيل كلية الطب ورئيس مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.

و اعلنت الجامعة جدول مواعيد القافلة الطبية والتى سوف تكون، يوم الأحد الموافق، بكلية الحاسبات والمعلومات من الساعة التاسعة صباح، يوم الأثنين المقبل بالمدن الجامعية وكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة من الساعة التاسعة صباح، وسط حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية