شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ الجرعة الثانية، من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك في الفترة من 28 حتى 31 مارس 2021، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية في الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، بجميع مراكز وقري المحافظة، مشددا على إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، انه في إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز لتنفيذ الجرعة الثانية من الحملة مع مسئولي الوقائي والتطعيمات بالأدارت الصحية، حيث تم مناقشة خطة الحملة على مستوى المديرية والادارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم، مشيراً إلى انه يتم تنفيذ زيارات اشرافية على الادارات عن طريق فرق الاشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الاشراف المشاركين في الحملة واوضح انه تم توجيه الادارات الصحية والوحدات والمراكز الطبية لعمل التثقيف الصحي والاعلام عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.