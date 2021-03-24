شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سد النهضة قضية وجودية للمصريين.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها "الرئيس السيسى يبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع رئيس بوروندى إيفاريست ندايشيمى.. ويؤكد: سد النهضة قضية وجودية للمصريين.. السيسى: نسعى لاتفاق نهائى فى أقرب وقت ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة.. مصر ستقدم كل ما يمكنها من العون والمساندة لجمهورية بوروندى الشقيقة لإنجاز أهداف وخطط التنمية.. الرئيس البوروندى يشيد بالدور المحورى الذى تقوم به مصر إقليميا لصون الأمن والسلم.. والرئيسان يشهدان توقيع 6 مذكرات تفاهم.

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