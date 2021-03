شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس: سد النهضة قضية وجود ونرفض أى منهج أحادى لفرض الأمر الواقع والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف الرئيس السيسي فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البوروندى، أنهما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مضيفًا: "أكدت ضرورة السعى للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".. وفيما يلى موجز أخبار مصر..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه ناقش، اليوم الأربعاء، مع رئيس بوروندى إيفاريست ندايشيميى بقصر الاتحادية، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، قائلا: "أكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

وأضاف الرئيس السيسي فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البوروندى، أنهما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مضيفًا: "أكدت ضرورة السعى للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف الدكتور محمد معيط : تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وقام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية.

وقبل توقيع البروتوكول، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى إحدى السيارات المجهزة كنموذج للعمل كمركز تكنولوجى متنقل لتقديم خدمات المحليات، واطمأن على أن المركز المتنقل يتمتع بكافة إمكانيات مثيله الثابت، كما استمع لشرح حول معايير الجودة التى تم تطبيقها داخل مراكز الخدمة المتنقلة المهيأة لاستقبال المواطنين بالمحافظات، وفى الوقت نفسه اطمأن الدكتور مدبولى على توافر كافة المستلزمات المطلوبة للتعامل مع المواطنين، والتى من بينها مقاعد مخصصة، لذوى الاحتياجات الخاصة، ومكاتب للموظفين.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وبكتاب المدرسة ومختلفة عن النقل

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة هذا الأمر، كى نكون جاهزين بكل الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبى الأول، والذى سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الامتحان الرسمى، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج هذا الامتحان التجريبى، لاختبار المنظومة.

عبور أول سفينة قناة السويس عقب عودة الملاحة.. فيديو وصور

عبرت أول سفينة للمجرى الملاحى لقناة السويس بعد عودة الملاحة منذ قليل، جاء ذلك بعد قرار هيئة قناة السويس بتسيير قافلة الشمال، القادمة من البحر المتوسط فى اتجاه البحر الأحمر، بعد تعطل الملاحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والتى تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، وجنحت فى المنطقة 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

القبطانة مروة السلحدار لـ الخليج 365: ليس لى علاقة بسفينة قناة السويس الجانحة

أكدت مروة السلحدار، ضابط أول بحرى بالمنتدى البحرى بالأكاديمية البحرية، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وتدعى قيادتها السفينة الجانحة فى قناة السويس، لا صحة لها، مؤكدة أنها على متن السفينة "عايدة 4" التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعى، وليس لها أى علاقة بحاوية قناة السويس.

وقالت مروة السلحدار، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الصور والمعلومات المفبركة المنشورة على السوشيال ميديا، هى حملة منظمة ضدها بدليل اكتشافها وجود 3 حسابات وهمية تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذين حصدوا 20 ألف متابعة خلال ساعات قليلة منذ تدشينهم.

وأوضحت أن الخبر المنشور على أحد المواقع باللغة الإنجليزية، والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للإشارة إلى قيادتها السفينة الجانحة، مغالط تمامًا للواقع، حيث أشارت إلى أن التقرير الصحفى منشور فى تاريخ سابق، وتم استغلال هذا الخبر بعد فبركة تفاصيله والعنوان لربطه بواقعة قناة السويس، مشددة على أن هذا دليل آخر لوجود ترصد لشخصها.

"الصحة": نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل وصلت إلى 76.7%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان بلوغ نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لـ 76.7 % بعد تعافى 150924 حالة حتى اليوم.

وأوضحت بيانات الوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 196709 من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها، و11680 حالة وفاة.