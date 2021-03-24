شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار عمرو أبو العينين رئيساً لمصر للطيران خلفا لرشدي زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارا اليوم الأربعاء، بتكليف الطيار عمرو أبو العينين بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بجانب عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفا للطيار رشدي زكريا الذي تقدم بطلب إعفائه من منصبه نظراً لظروف صحية .

وتقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالشكر والتقدير للطيار رشدي زكريا على جهوده خلال فترة رئاسته للشركه القابضة لمصرللطيران .