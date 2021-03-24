ضحية "لقمة العيش".. 3 عمال يقتلون سائق لسرقة سيارته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته التاكسى بالشرقية وإللقاء جثة فى مصرف.

تلقى قسم ثان العاشر من رمضان بلاغا من حاصل علي ليسانس 41 سنة مقيم بدائرة القسم بأنه قام بتسليم سيارته الأجرة "تاكسي " لسائق 22 سنة مقيم بدائرة قسم أول العاشر للعمل عليها وعدم عودته فقام بالإتصال به عدة مرات وتبين له غلق هاتفه المحمول.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن تحديد مكان السيارة بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية حيث تم ضبطها.

وعثر بداخ السيارة مستقليها عاملان مقيمان دائرة مركز أبو كبير بالشرقية بمواجهتهما قررا بقيامهما بالإتفاق مع عامل اخر مقيم بدائرة مركز أبو كبير علي إستدراج أحد قائدي السيارات الأجرة وسرقته كُرهاً عنه وبيع السيارة وإقتسام ثمنها فيما بينهم.

وقال المتهمون أنهم بتاريخ الواقعة توجهوا لمنطقة مفارق الحي 14 دائرة قسم ثان العاشر وقاموا بإستيقاف المجني علية حال قيادته السيارة بزعم توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبو كبير وعقب سيرهم بطريق بدائرة مركز أبو كبير طلب أحدهم من السائق التوقف لقضاء حاجته وحال توقفه تعدوا عليه بالضرب بقالب طوب علي رأسه فأودوا بحياته وإلقاء جثته بمصرف ولاذوا بالهرب بالسيارة وتوجهوا لمكان ضبطهما للتصرف فـيها بالبيع.

وأرشد المتهمون عن مكان الجثة بمصرف بدائرة مركز أبو كبير وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .