شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والنواب بالمدينه ورئيس قرية الحرية اليوم الأربعاء تم ازالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بالمنطاوى التابعة لجمعية الإصلاح الزراعى بقلين المحطة وذلك على نفقة المواطن الخاصة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضروره استمرارحملات الازاله المُكبرة على مدار اليوم للتصدي بكل حزم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والتصدي لبعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وقال رئيس مركز ومدينة قلين للمصري اليوم أنه تم إزالة التعديات والمخالفات بقرى المركز والمدينه ،لافتًا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون الجديد ضد المخالفين وظبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها، وأنه لن يسمح لأي شخص ايا كان نفوذه بالتعدي بالبناء على الارض الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد رئيس المركز والمدينه، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.