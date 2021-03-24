شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يستقبل الطلاب المتطوعين في اللجان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها، الطلاب المتقدمين للمشاركة تطوعياً بأنشطة اللجان المختلفة بالمركز، لحضور المقابلات الشخصية باللجان، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوسالم المشرف العام على المركز.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن المتقدمين سيلتحقون بلجان التنظيم، والإعلام، والعلاقات العامة، والشكاوي والمقترحات، والتقييم والمتابعة، والأنشطة والفعاليات، وذوي الهمم، والفتيات، وأخيرا الموارد.

وأكد البيان، إنه المقابلات تأتي إستكمالاً لدور رسالة مركز إعداد القادة بجامعة بنها في إعداد وتأهيل كوادر طلابية شبابية وإكتشاف النماذج الرائدة من طلاب الجامعة لتمكينهم وإعطائهم الفرصة العملية لوضع لمستهم الخاصة في فعاليات مركز إعداد القادة بالمستقبل، مشيرا إلى أن المقابلات الشخصية تستمر على مدار الأسبوع المقبل مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية.