شكرا لقرائتكم خبر عن بديلًا لـ«التوك توك».. بروتوكول تعاون لتوفير 82 سيارة «فان» لأهالي بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت محافظة شمال سيناء، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى لتوريد عدد 82 سيارة فان لتوزيعها على أصحاب التكاتك في مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل للتوكتوك.

وقع البروتوكول الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ممثلا عن المحافظة.. كما وقع عن البنك الزراعى المصرى عبدالحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعى المصرى ممثلا عن البنك، وذلك بحضور كل من: هشام الخولى نائب المحافظ، محمد السيد عبدالعال مدير عام الشؤون المالية والادارية بالمحافظة، وعلى سليمان مدير الشؤون القانونية بالمحافظة .

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يتضمن قيام البنك الزراعى المصرى بتوريد عدد 82 سيارة فان 7 راكب لتعمل بديلا عن التوكتوك بمركز ومدينة بئر العبد.. منوها إلى أنه سبق للبنك توريد عدد 18 سيارة فان وتم توزيعها على المتقدمين من أصحاب التكاتك بنظام القرعة للعمل كبديل للتوكتوك، وأن هناك عدد آخر من أصحاب التكاتك في قائمة الانتظار للحصول على التكاتك وسيتم توزيع السيارات القادمة عليهم ليصل الاجمالى إلى عدد 100 سيارة .

وأشار إلى أنه يتم ذلك في اطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) التابع لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات مينى فان 7 راكب.. مؤكدا على أنها أولى خطوات الدولة التي تبنتها بسبب خطورة ظاهرة التوكتوك على المجتمع، وكان قرار استبدال التكتوك بسيارات فان 7 راكب بمبادرة من البنك الزراعى المصرى لتوريد السيارات.. حيث يتم سداد نسبة 25 % من اجمالى سعر السيارة وتسديد الباقى على أقساط سنوية لمدة 5 سنوات .

وأعلن عن تكليف أسامة الشريف مدير عام ادارة الانتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة ومدير «مشروعك» كمنسق عام بالتنسيق مع مجلس مدينة بئر العبدلتسليم المتقدمين السيارات .

ومن جانبه.. نقل عبدالحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعى المصرى تحيات علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك.. مشيرا إلى تكليفه بتوقيع البروتوكول ممثلا عن البنك، وقام باهداء درع البنك إلى محافظ شمال سيناء .

كما عرض تمويل مشروع «باب رزق» الممول من البنك لصالح الأسر المحتاجة بالمحافظة، وذلك بصرف قروض مالية من 2000 جنيها حتى 20 ألف جنيها لاقامة مشروعات انتاجية تدر دخلا لهم .