شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تكرم أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين، الذي عُقد في ١٠ مارس الجارى بمشاركة ٢٢ جامعة مصرية عربية وأجنبية، وذلك بقاعة كبار الزوار بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

جرى التكريم بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتورة صباح صابر مقرر المؤتمر، ونخبة من الأساتذة أعضاء اللجنة التنظيمية.

وقدم رئيس جامعة سوهاج خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر على كل مابذل من جهد متواصل وعمل دؤوب تمثل في لجنة عملت كفريق واحد بل أسرة واحدة لإنجاح فعاليات المؤتمر، معرباً عن سعادته بالصدي الكبير الذي حققه المؤتمر وخروجه بصورة مشرفة تليق باسم الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهود المتميز في استقطاب الخبراء والأساتذة المتخصصين وكوكبة شباب الباحثين وماطرحوه من أوراق عمل بلغت ٢٧٧ ورقة بحثية في عدة مجالات مستحدثة ساهمت في تحقيق أهداف المؤتمر، خاصة ماتم نشره من أبحاث بالمجلة العلمية الذي تخطي عددها ١٠٠ بحث في مجالات العلوم الأساسية، والإنسانية، والطبية، والهندسية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في المؤتمرات القادمة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، على أن نجاح فعاليات المؤتمر يرجع إلى الدعم الكبير من رئيس الجامعة الذي لم يبخل ابدأ في توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة لخروج المؤتمر بشكل متميز، بالإضافة إلى التجانس والتفاهم بين أعضاء اللجنة المنظمة الذي استمر على مدار عدة أشهر من العمل المتواصل وأدي إلى نجاح الفعاليات بشكل فاق التوقعات.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر، مقرر المؤتمر، أن اللقاء تناول أيضاً مناقشة النواحي الإيجابية والسلبية التي لوحظت خلال المؤتمر، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر وطرح عدد من المقترحات للإستعانة بها في المؤتمر القادم، لافتة إلى أنه في نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة القائمين على تنظيم المؤتمر والتقط الصور التذكارية معهم.