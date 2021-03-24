شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابة جديدة و7 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، حالة ايجابية و7 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 331 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 116 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أكد شوكة شفاء 7 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1968 حالة، مع وجود 5 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و56 أخرى تحت العزل المنزلي.