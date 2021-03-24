شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في شمال سيناء.. رياح شديدة وانخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء طقس شتوي سيئ، حيث تشهد مختلف مدن المحافظة هبوب رياح باردة ومحملة بالأتربة، بجانب انخفاض كبير في درجة الحرارة، وتوقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وأثرت الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة على كافة مناحي الحياة اليومية، بجانب استمرار إغلاق ميناء العريش البحري نظرًا لارتفاع أمواج البحر المتوسط وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وواصلت محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية، حيث أكدت غرفة العمليات على عدم تلقي أي بلاغات أو اخطارات بخصوص الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.