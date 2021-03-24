شكرا لقرائتكم خبر عن «احميها من الختان».. حملة لطرق الأبواب في شمال سيناء الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء حملة لطرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجاري، في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقالت إحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على الختان، وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والتي تضر بالفتاة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الظاهرة.

أضافت الغالي، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار سلسلة من حملات التوعية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على الختان وبمشاركة الأجهزة المعنية بهدف القضاء على ختان الاناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة، حيث ستشمل الحملة كل قري وأحياء المحافظة.