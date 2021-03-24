شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد فعاليات المعسكر الدراسي الكشفي لكلية الترببة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المعسكر الدراسي الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بالجامعة، والتي تستمر حتى غدا ٢٥ مارس الجاري، وتقام على ملاعب الجامعة بمدينة الطالبات.

وأشاد رئيس الجامعة- خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف أبوالوفا رئيس المعسكر، والدكتور يحيى ثابت المدير التنفيذي للمعسكر، والدكتور هاني جعفر رئيس قسم التدريب الرياضي- بمدي الإنضباط من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال المعسكر والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أهمية النشاط الكشفي في تنمية السلوك وغرس روح التطوع وحب العمل، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة، وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعي عميد الكلية، أن المجموعة الثانية تضم ٢٢٥ طالب وطالبة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، لافتا إلى أن الفعاليات بدأت بطابور العرض وتحية العلم وإرتداء الطلاب الزي الكشفي، حيث تم تقسيم الطلاب إلى ثلاث معسكرات فرعية ليقوموا بأداء أعمال الخدمة العامة بالمقر الجديد للجامعة.

وأشار البرعى، إلى أن البرنامج التدريبي للمعسكر تضمن عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية، والإجتماعية، وكذلك في مجال التنمية البشرية وبنك المعرفة، ودوري المطعم وحفل السمر الكشفي، الأمر الذي يساهم في ربط الطلاب بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، منوها بأنه تم تنفيذ محاضرات ولقاءات تثقيفية عن مكافحة الفساد والإدمان، وتنفيذ عدد من الأنشطة ومنها المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» بقرى المحافظة، وقد تم مراعاة التباعد الاجتماعي، وإجراء عمليات التطهير اليومي للأماكن المخصصة للمعسكر، وذلك حرصا على صحة وسلامة جميع المشاركين بالمعسكر.