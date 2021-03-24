شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يزور مبنى هيئة الأبنية التعليمية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، مبني الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشمال سيناء، حيث كان في استقباله المهندس أحمد سالم، رئيس فرع الهيئة بشمال سيناء.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الهيئة في الظروف الصعبة التي مرت شمال سيناء، مؤكدًا على أن المحافظة تهتم ببناء المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، فالمباني المدرسية الحديثة والمطورة ركيزة أساسية للنهوض بالعملية التعليمية والتي تعد قاطرة التنمية وحق أصيل لكل مواطن سيناوي.

أشار المحافظ إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعات في قطاع التعليم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقيمة 548 مليون و500 ألف جنيه، من بينها أنشاء مدارس جديدة، وإنشاء مبان خدمية، إنشاء المجمع الخدمي للامتحانات بالعريش، إنشاء إسكان للمعلمين بمنطقة وسط سيناء، وشراء عدد 42 وحدة سكنيه بمدينتي الحسنة ونخل لإقامة المعلمين.