شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة «إلكترونية».. ولن يمكن الدخول إلى الإنترنت من التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا علاقة للثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مضيفا أنه لا يجب الإسقاط عليها لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان.